Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко

Звезда сериала «Не родись красивой», Юлия Такшина поделилась фото с 15- летним сыном Иваном от коллеги по сериалу Григория Антипенко. Российская актриса Юлия Такшина, известная широкой публике благодаря яркой роли секретарши в сериале «Не родись красивой», порадовала многочисленных поклонников фотографией с сыном-именинником от бывшего возлюбленного Григория Антипенко. Сегодня, 27 июня, у Ивана день рождения. В Сети отметили, что подросток очень похож на своего знаменитого отца.«Моя любовь, сегодня 15! Пятнадцать!!! С днём рождения тебя! Будь счастлив всегда!!! Люблю бесконечно!!!❤️» — написала актриса. «Выше матери уже, как же быстро растут наши детки 😍», «Какой красивый и взрослый сын! Поздравляю вас! Пусть всё получится!🔥», «Как он на отца похож», «Как у вас сын вырос. Какой он другой стал. Весь в папу», «С Днём Рождения Вашего сыночка. Радости, здоровья, счастливых моментов, гармонии, новых открытий и достижений, мужских поступков. Весь в папу», — комментируют подписчики в соцсети. Напомним, Григорий Антипенко и Юлия Такшина состояли в фактическом браке. Через 6 лет они расстались. По словам артиста, у них не было каких-то разногласий или конфликтов. Все дело в том, что им просто надоело жить вместе. К слову, актер после расставания с матерью своих сыновей оставил квартиру Юлии и мальчикам. И Григорий не забывает о детях. Он старается как можно чаще видеться с Федором и Иваном.