Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко

Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
Звезда сериала «Не родись красивой», Юлия Такшина  поделилась фото с 15- летним сыном Иваном от коллеги по сериалу Григория Антипенко. Российская актриса Юлия Такшина, известная широкой публике благодаря яркой роли секретарши в сериале «Не родись красивой», порадовала многочисленных поклонников фотографией с сыном-именинником от бывшего возлюбленного Григория Антипенко. Сегодня, 27 июня, у Ивана день рождения. В Сети отметили, что подросток очень похож на своего знаменитого отца.
«Моя любовь, сегодня 15! Пятнадцать!!! С днём рождения тебя! Будь счастлив всегда!!! Люблю бесконечно!!!❤️» — написала актриса. «Выше матери уже, как же быстро растут наши детки 😍», «Какой красивый и взрослый сын! Поздравляю вас! Пусть всё получится!🔥», «Как он на отца похож», «Как у вас сын вырос. Какой он другой стал. Весь в папу», «С Днём Рождения Вашего сыночка. Радости, здоровья, счастливых моментов, гармонии, новых открытий и достижений, мужских поступков. Весь в папу», — комментируют подписчики в соцсети. Напомним, Григорий Антипенко и Юлия Такшина состояли в фактическом браке. Через 6 лет они расстались. По словам артиста, у них не было каких-то разногласий или конфликтов. Все дело в том, что им просто надоело жить вместе. К слову, актер после расставания с матерью своих сыновей оставил квартиру Юлии и мальчикам. И Григорий не забывает о детях. Он старается как можно чаще видеться с Федором и Иваном.
# Шоу-бизнес Такшина Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Волейбол ногами
Волейбол ногами
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет около Култука
Водитель SsangYong Kyron врезался в ограждение и перевернулся в кювет
Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
Юлия Такшина показала сына - именинника от Григория Антипенко
У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Юлия Барановская чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах
Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
Астролог Лариса Андерсен рассказала, о чем грозит Марс в Овне
DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно
DARKLAND Ⅱ для Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
Центробанк Сингапура выделил отличившиеся в вопросе комплаенса фирмы
День Фита по церковному календарю отмечают 28 июня 2022 года с разными традициями и обрядами
День Фита по церковному календарю отмечают 28 июня 2022 года с
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2022 года

Топ на сегодня

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании
Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%
Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России

Еще по теме

Дети Григория Антипенко и Юлии Такшиной рыбачат и доят корову в Черногории
Дети Юлии Такшиной рыбачат и доят корову
Юлия Такшина о разрыве с Григорием Антипенко: «Нужно принять, простить, отпустить»
Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником