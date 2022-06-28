Юрий Николаев: «Читал, что Хаматова украла огромное количество денег из своего фонда. Это возмущает»
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Юрий Николаев: «Читал, что Хаматова украла огромное количество денег из своего фонда. Это возмущает»

Юрий Николаев: «Читал, что Хаматова украла огромное количество денег из своего фонда. Это возмущает»

Юрий Николаев раздосадован тем, что Чулпан Хаматова буквально предала Родину, сделав ряд скандальных заявлений. А недавно ведущий наткнулся на новость, в которой сказано, якобы актриса отлично нажилась на своем фонде, что окончательно его разочаровало.


Сейчас Николаев называет слова Хаматовой не иначе, как «потоком грязи». Хотя ранее 73-летний ведущий сталкивался с артисткой и считал ее хорошим человеком. «Я раза три ездил по просьбе сотрудников фонда «Подари жизнь», общался с детишками больными. Не могу сказать, что с удовольствием, потому что тяжело смотреть на страдающих детей. Но тем не менее я понимал, что она делает благое дело, и всячески ее поддерживал», — сказал он в программе «Антонимы».

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Красовский добавил, что 46-летняя актриса сейчас справляется с последствиями своих резких выражений о происходящем в политике. «Чулпан говорит: «Отстаньте уже от меня, что я, теперь каждый день должна говорить, что не поддерживаю спецоперацию?». А ей говорят: «Да, вы каждый день должны нам сообщать и каяться за всю Россию». Я думаю, что Чулпан уже сама трижды пожалела», — отметил интервьюер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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