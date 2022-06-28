Как сложилась жизнь детей-актёров, которые многим полюбились за роли в фильмах о Гарри Поттере

Жизнь — непредсказуемая штука. С этим фактом столкнулись дети, сыгравшие в нашумевших фильмах о храбром волшебнике Гарри Поттере. Несмотря на то, что треть своей жизни они посвятили кинокартинам, далеко не все связали свою дальнейшую судьбу с актёрством. Кто-то столкнулся с серьёзными жизненными трудностями, а кто-то перегорел к некогда любимому делу и решил, что создан для совершенно другого. В некоторых случаях, чтобы найти себя, нужны целые десятилетия и в этом нет ничего удивительного.

Интересные факты о нынешней деятельности любимых актёров читайте ниже.

Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

Эвана Линч получила роль загадочной Полумны после того, как написала письмо Джоан Роулинг, в котором подробно рассказала о своей проблеме (девушка страдала анорексией) и мечте сыграть в поттериане. После завершения съёмок фильма девушка продолжила актёрскую карьеру и сыграла ещё в нескольких фильмах.

Сегодня Эвана борется за права животных и продвигает веганство. Она создала бренд косметики Kinder Beauty Box, который не тестировался на животных. Также в прошлом году девушка выпустила мемуары «Обратная сторона охоты на бабочек. В ней Эвана подробно рассказала о своей борьбе с болезнью, подростковом возрасте и особенностях жизни на съёмочной площадке нашумевшей саги и вне её.

Джейми Уэйлетт (Винсент Крэбб)

Джейми Уэйлетт так и не вышел из амплуа плохого парня. Ещё в 2012 году парень угодил на два года за решётку за неправомерное поведение и хранение запрещённых веществ. После выхода на свободу Джейми нигде не снимался и долгое время приходил в себя после случившегося. Сегодня Уэйлетт активно общается с поклонниками и строит личную жизнь. Известно, что в 2020 году он должен был появиться на открытии мероприятия, посвященного любителям «Гарри Поттера» и «Звёздных войн» под названием Magical Castle в Нидерландах. Однако из-за пандемии событие не состоялось.

Фредди Строма (Кормак МакЛагген)

Хоть Кормак МакЛагген и не смог завоевать сердце Гермионы, он не остановился на достигнутом. Фредди Строма, сыгравший обаятельного волшебника, ударился в актёрскую карьеру. Привлекательная внешность позволила парню получить уйму ролей и прославиться.

В декабре 2020 года прошла премьера исторического сериала «Бриджертоны», где Фредди сыграл роль принца Фридриха Прусского. А в феврале 2021 года свет увидел новый проект «Команда», где у Кормака одна из главных ролей — автогонщика Джека.

Сегодня актёр продолжает работать над новыми предложениями, параллельно играя в популярном сериале «Миротворец».

Бонни Райт (Джинни Уизли)

После окончания поттерианы Бонни снялась ещё в тринадцати фильмах. В дальнейшем она сменила амплуа и стала сценаристом, режиссером и продюсером. Райт — абсолютная вегетарианка, активно занимающаяся благотворительностью. В скором времени Бонни планирует снимать фильм по собственному сценарию.

Том Фелтон (Драко Малфой)

Том Фелтон снимается в фильмах с раннего детства. Помимо актёрского таланта, парень имеет неплохой голос. После «Гарри Поттера» Том продолжил актёрскую карьеру, но стал больше времени уделять музыке. К настоящему времени он выпустил три музыкальных альбома.

В октябре 2022 года у актёра должна выйти книга «Beyond The Wand».

Афшан Азад (Падма Патил)

Афшан Азад не нашла свой путь в кино. Сегодня девушка активно ведёт свои социальные сети, рассказывая о тенденциях моды и красоты.

Джошуа Хердман (Грегори Гойл)

Джошуа Хердман сыграл друга Драко Малфоя. Сегодня в грозном парне едва ли узнаётся проказливый мальчишка. В 2016 году Джошуа начал свою карьеру в ММА, где добился существенных успехов. Помимо актёрства и спорта, Джошуа занимается написанием сценариев. Он создает короткометражные фильмы, но пока не решается демонстрировать их публике.

Роберт Паттинсон (Седрик Диггори)

Паттинсон сыграл одного из главных героев четвёртой части фильма о Гарри Поттере. Именно эта роль подарила Роберту билет в актёрское будущее. Сегодня он является одним из самых востребованных актёров Голливуда. Помимо съёмок в фильмах, Паттинсон работает моделью и пишет музыку.

Девон Мюррей (Симус Финниган)

Девон Мюррей не появляется в громких проектах. Сегодня актёр сосредоточен на семье. Также он занимается верховой ездой и принимает участие в различных конных состязаниях.

Хью Митчелл (Колин Криви)

Хью Митчелл привлёк внимание зрителей своей ролью младшеклассника с камерой, который был без ума от талантов Гарри Поттера. После парень сыграл ещё в 16 фильмах. Сегодня он предпочитает заниматься фотографией и музыкой.

Джеймс и Оливер Фелпсы (Фред и Джордж Уизли)

Оливеру и Джеймсу пришлось пройти шесть этапов кастинга прежде, чем их утвердили на роль членов семьи Уизлли. Сегодня парни активно снимаются в кино, а также занимаются благотворительностью.

Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)

«Первая девушка Гарри Поттера» сделала выбор в пользу актёрской и театральной карьеры. После завершения саги она поступила на факультет Королевской консерватории Шотландии и успешно её закончила.

Джесси Кейв (Лаванда Браун)

Лаванда Браун была не самым любимым персонажем у поклонников фильма. Многих зрителей раздражала её навязчивость по отношению к Рону Уизли. Девушка не нашла себя в актёрской карьере. Зато она реализовала себя в качестве художницы, писательницы и стендап-комика.

Люк Янблад (Ли Джордан)

Лучший комментатор всех времён — это Ли Джордан, которого сыграл Люк Янгблад. Сегодня парень активно занимается актёрской и театральной карьерой.

Здесь вы можете прочитать более подробно о других ярких ролях, которые посчастливилось сыграть бывшим актёрам поттерианы.