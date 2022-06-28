Как загадать желание в новолуние 29 июня 2022 года, для кого оно опасно

Новолуние — это тяжелый период, который оказывает заметное влияние на все живое на Земле. В это время многие люди чувствуют напряженность, эмоциональную нестабильность. Новолуние, которое ожидается 29 июня 2022 года, будет представлять повышенную опасность, поскольку оно пройдет в Раке и в соединении с Черной луной.

Что такое новолуние и Черная луна





С точки зрения науки, новолуние — это период, когда Луна на небосклоне оказывается между Солнцем и Землей. А поскольку к нашей планете обращена ее неосвещенная сторона, она переходит в невидимую с Земли фазу. С нее начинается лунный месяц и первые лунные сутки. После этого Луна переходит в следующую фазу — растущей Луны.

С астрологической точки зрения, новолуние — это начало нового периода в жизни каждого человека. Это время нестабильности и напряженности, особенно если он совпадает с Черной Луной. Согласно астрологии, это такая невидимая точка ночного небесного светила, которая аккумулирует отрицательную энергетику и способствует проявлению негативных эмоций у человека.

На кого новолуние 29 июня окажет особое влияние и в какое время суток по лунным часам оно произойдет





Продолжительность лунных суток бывает разной, самые короткие приходятся на последние дни месяца. Новолуние 29 июня будет длиться всего 2,5 часа — с 3:15 до 5:53 по московскому времени. Но оно будет энергетически очень мощным и может оказать сильное влияние на людей.

Больше всего новолунию 29 июня 2022 года будут подвержены представители знаков Рака, Весов, Овна и Козерога. Их внутренние страхи и комплексы могут начать прорываться наружу из глубин подсознания, что может привести к депрессии, панике или, наоборот, к агрессивному поведению.

Как вести себя в новолуние и как правильно загадать желание





Новолуние — это период, когда нужно быть особенно осторожными и не поддаваться провокациям и разрушительным эмоциям. В это время можно мечтать, строить планы на будущее, заниматься визуализацией, загадывать желания.

Очень важно правильно формулировать внутренние посылы к Вселенной, чтобы она вас услышала и отозвалась.

Для этого чаще всего использовать практику обращения ко Вселенной через падающую звезду. В часы новолуния нужно выйти на улицу, обратить свой взор на небо и дождаться падающей звезды. Если вам повезет увидеть ее, в момент падения нужно загадать желание и произнести заветную фразу:

«Звезда, отнеси мое желание к Господу Мироздания».

Можно использовать и практику с чистым листом бумаги, который в часы новолуния следует подержать над зажженной свечой, и в образовавшуюся дырочку произнести заветное желание.

Считается, что загаданные в часы новолуния и правильно сформулированные желания непременно сбываются.