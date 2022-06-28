Какие церковные праздники отмечают православные верующие 28 июня 2022 года
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Какие церковные праздники отмечают православные верующие 28 июня 2022 года

Какие церковные праздники отмечают православные верующие 28 июня 2022 года

Множество церковных праздников отмечают православные верующие 28 июня 2022 года: в течение дня почитается память святых и значимых личностей в становлении христианства. День также связан с некоторыми большими православными праздниками, богатыми историей и традициями.

День памяти каких святых отмечают 28 июня: как правильно праздновать

28 июня знаменателен тем, что в этот день следует почтить память святых и выдающихся людей, которые сделали большой вклад в развитие и установление православного христианства.

В этот день отмечается день памяти Московского и Всероссийского митрополита Ионы, почитаемого как святителя и чудотворца. С ранних лет митрополит посвятил себя служению Богу,  за его заслуги ему присвоили звание чудотворца.

 


В 15 веке во время нападения татар на Москву митрополит устроил крестный ход по городу, со слезами моля Создателя о спасении города и его праведных жителей. Беда миновала город, а самого святителя поразила стрела.

День памяти пророка Амоса отмечается 28 июня, а по старому календарю 15 июня. О пророчествах святого Амоса дважды упоминается в Новом Завете, а его история рассказывается как пример истинной веры. Согласно источникам, дар пророчества был дарован Амосу самим Господом.

Святой пророк Амос осуждался неверующим миром и неоднократно подвергался издевательствам и побоям за свой дар. В один из таких разов пророк был сильно избит недоброжелателем, из последних сил добрался до своего дома и скончался, читая молитву.

 


В этот день также почитается память блаженного Иеронима Стрионского, церковного писателя, который является создателем первичного церковного латинского текста, за что православная и католическая церковь присвоили ему лик святого.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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