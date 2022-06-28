Какие женские имена, по мнению мужчин, являются самыми привлекательными

Психологи считают, что в женском имени может быть заложена особая привлекательность для мужчин, вызывающая у них подсознательную реакцию проявления интереса, и побуждающая обратить внимание на его обладательницу. По многочисленным опросам мужчин, к самым трендовым именам, обладающим такими свойствами, относятся десять женских имен. Это вовсе не означает, что такая реакция невозможна на какое-то другое имя, не попавшее в этот список. Но из всех перечисленных исследователи постарались выяснить, какие именно ассоциации и связи они могут вызывать у мужчин.

Мария





Сочетание стойкости духа, строгости и стремления защищать и оберегать своих близких изначально свойственно женщинам, носящим это имя. Его сильная энергетика притягивает мужчин, ценящих в женщине личность и надежность.

Татьяна

Женщины, носящие имя Татьяна, как правило, отличаются твердым характером, уверенностью в своих силах и стремлением контролировать любую ситуацию. Некоторые мужчины подсознательно тянутся к сильным женщинам, и это имя в их сознании прочно ассоциируется с таким образом.

Екатерина

В этом женском имени есть что-то воинственно-проникновенное, ассоциирующееся с динамичными природными процессами, такими, как раскат грома или шум прибоя. Это заставляет мужчин обратить внимание на обладательницу этого имени, подсознательно чувствуя в ней сильную и волевую натуру.

Анастасия





Гармоничное сочетание нежности и надежности, легкости и честности привлекает мужчин, ценящих домашний уют и семейные традиции. Для них это имя ассоциируется с семейным очагом и надежностью его обладательницы.

Виктория

Это женское имя, символизирующее победу, как правило, принадлежит решительным, экспрессивным и уверенным в себе женщинам, которые одновременно могут быть верными и заботливыми по отношению к близким людям. Мужчины, ценящие эти качества, подсознательно тянутся к женщинам, носящим это имя.

Наталья

Имя Наталья обладает сильной энергетикой, у мужчин оно ассоциируется с открытостью, надежностью и присущим этим женщинам оптимизмом. Это качества, которых часто не хватает мужчинам, и потому они склонны обращать внимание на женщин с этим именем.

Елена





Это женское имя в сознании мужчин зачастую связано с эпитетом «прекрасная», и его обладательницы действительно отличаются естественной природной красотой. Она напоминает поток света, которая притягивает мужчин, как магнитом.

Валентина

Имя Валентина ассоциируется с медленным, но ритмичным перекатом волн, то набегающих на берег, то исчезающих в морской пучине. Оно кажется загадочным для мужчин, но они четко улавливают, что за ним скрывается мудрость, рассудительность и надежность. С этим именем они часто связывают образ идеальной женщины.

Ксения

В звучании имени Ксения отчетливо прослеживается экспрессивное начало и мягкое окончание, что привлекает мужчин, ищущих загадочных женщин. Обладательницы этого имени действительно могут менять свой образ, свое настроение, их трудно узнать до конца, но с ними никогда не бывает скучно.

Ирина





Женское имя, обладающее высокой энергетикой. В глазах мужчин оно ассоциируется с сильной и упругой волной, идущей изнутри и вызывающей прилив энергии, дающей жизнь и движение всему вокруг. Мужчины, которых привлекают энергичные и целеустремленные женщины, всегда подсознательно обращают внимание на обладательниц этого имени.