Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины

Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины

Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины

Тину Канделаки вместе с супругом Василием Бровко и детьми внесли в санкционный список США. Телеведущая быстро отреагировала на эту новость, отметив, что ожидала такой поворот событий.


46-летняя Тина посчитала внесение в список честью и отметила, то рада оказаться в одном ряду со знаменитыми фамилиями, которые подверглись санкциям Запада. «Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел. Мир изменился, и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать», — написала Тина в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что считает: «Родина она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи».

Отметим, что новый список минфина США появился вечером 28 июня. В него попали более 50 физических лиц и свыше 110 структур, в числе которых «КамАЗ», «Туполев», ОАК, «Иркут», «Ростех». СМИ также сообщают, что Америка запретила экспорт российского золота.

Напомним, Тина известна не только как популярная телеведущая, но и медиаменеджер. Несколько лет она работала замдиректора «Газпром-медиа» и управляющим директором «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», а с февраля 2022 года стала исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. Она последовательно выступает против Запада и всех санкций и критикует Америку и ее руководство за неправильную политику.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum
Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum
Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины
Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция
Катя Гордон опустила Ксению Собчак
Катя Гордон опустила Ксению Собчак
С Юрием Шатуновм прощаются, как с Элвисом Пресли
С Юрием Шатуновм прощаются, как с Элвисом Пресли
Ольга Орлова рассказала о любви к бывшему мужу
Ольга Орлова рассказала о любви к бывшему мужу
Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова
Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова
Сын Сергея Жигунова забрал у него деньги
Сын Сергея Жигунова забрал у него деньги
США внесли в санкционные списки 50 россиян
США внесли в санкционные списки 50 россиян
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а православные 12 июля
Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а
В России подтвердили готовность помочь с вывозом зерна с Украины
В России подтвердили готовность помочь с вывозом зерна с Украины
В Братске две девочки пострадали в аварии из-за матери
В Братске две девочки пострадали в аварии из-за матери

Топ на сегодня

Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает

Еще по теме

Тина Канделаки предъявила поклонникам мужа (фото)
Тина Канделаки в день рождения мужа показала его редкое фото
Тина Канделаки: "Я давно замужем" - СМИ
40-летняя Тина Канделаки призналась, что ей пришлось измениться ради 29-летнего мужа