Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины

Тину Канделаки вместе с супругом Василием Бровко и детьми внесли в санкционный список США. Телеведущая быстро отреагировала на эту новость, отметив, что ожидала такой поворот событий.

46-летняя Тина посчитала внесение в список честью и отметила, то рада оказаться в одном ряду со знаменитыми фамилиями, которые подверглись санкциям Запада. «Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел. Мир изменился, и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать», — написала Тина в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что считает: «Родина она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи».

Отметим, что новый список минфина США появился вечером 28 июня. В него попали более 50 физических лиц и свыше 110 структур, в числе которых «КамАЗ», «Туполев», ОАК, «Иркут», «Ростех». СМИ также сообщают, что Америка запретила экспорт российского золота.

Напомним, Тина известна не только как популярная телеведущая, но и медиаменеджер. Несколько лет она работала замдиректора «Газпром-медиа» и управляющим директором «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», а с февраля 2022 года стала исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. Она последовательно выступает против Запада и всех санкций и критикует Америку и ее руководство за неправильную политику.