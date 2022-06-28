Катя Гордон опустила Ксению Собчак

Ведущая и юрист Катя Гордон высказалась о журналистке. Собчак снова на острие скандала после публикации информации о Екатерине Гордон. Телеведущая не стала молчать и ответила обидчице. Гордон не стала терпеть слухи о себе, которые распускает Собчак. 40-летняя телеведущая считает, что Екатерина имеет протекцию в высших кругах власти, поэтому до сих пор востребована в профессии. Но юристу не понравились эти слова. В соцсетях она жестко ответила ей, припомнив старые грехи. «Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить и в России добро свое не профукать. Если выбирать между твоим «кланом вечного обмана» и кланом, при котором столуются Симоньян и Соловьев, то я выберу не тебя», — сказала Гордон.Ссора между двумя знаменитостями вспыхнула с новой силой, после того как Гордон составила иск на Собчак из-за ее марафона — несколько человек обвиняют ее в обмане. На это Ксения Анатольевна назвала ее «букашкой». «Похоже вас изгнали из кругов, где была хоть какая-то информация… Ну так поделюсь информацией с вами я: вы всем так осточертели, играя в хромого двойного агента и сливая при этом всех, что вами брезгует и оппозиция за ваше семейное удобное молчание (у мужа театрик отберут) маменьке влетит, да и вам больше проектов, после которых вы покупаете фазенду на Рублевке не дадут», — жестко прошлась Екатерина. Отметим, что весной СМИ активно писали о том, что Собчак из-за спецоперации по защите Донбасса решила получить израильское гражданство. Сама теледива не подтвердила, но и не опровергла этот факт — отметив лишь, что продала в Москве квартиру и купила на эти деньги недвижимость в Дубае.