Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а православные 12 июля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а православные 12 июля

Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а православные 12 июля

Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а православные 12 июля

Святые Петр и Павел были учениками самого Иисуса Христа. Память этих апостолов католики чтят 29 июня (по старому стилю), а православные почитают их 12 июля (по новому стилю).

День памяти Петра и Павла был установлен сразу после их смерти. Они были казнены именно в этот день. Есть две версии: одна гласит, что казнь и Петра и Павла произошла в одно и то же время. По другой версии, апостолов казнили в один день, но с разницей ровно один год.

Житие апостола Петра

При рождении апостола Петра назвали Симоном. Он был из бедной семьи. Отец его Иона был бедным рыбаком, который ловил рыбу, чтобы прокормить семью свою. Таким занятием планировал заниматься и Петр. Только судьба распорядилась иначе.


У Симона был брат Андрей (тот самый Андрей первозванный) он пришел к брату и предложил ему познакомится с Сыном Божим. Как только Симон подошел к Иисусу, тот сказал, что теперь его имя Петр, что означает камень. И с первого знакомства Петр полюбил Иисуса и принял крещение.

Однажды, когда Петр ловил рыбу, чтобы семья его не голодала (у него была жена, два сына, теща и отец), Иисус подошел к нему и предложил сделать его «ловцом людей». Сначала Петр не понял о чем говорит Мессия. Тогда Иисус велел Петру закинуть сеть. Апостол сказал, что улова сегодня нет, но все же послушал Господа. И вытянул полную сеть рыбы. Иисус сказал, что так же теперь Петр будет ловить людей, только не для смерти, как рыбу, а для спасения.

Апостол Петр пошел за Иисусом и исполнял все его пожелания, слушал его. И он действительно наставлял множество людей на праведный путь. Однажды возле церкви сидел человек, который не мог ходить, он просил милостыню. Петр сказал, что нет денег у него, но он даст ему здоровье. Потом Петр сказал больному человеку, чтобы он встал и пошел. И тот действительно исцелился — встал и пошел.

Приговорили Петра к казни распятием, но он решил, что недостоин умереть, как Иисус, поэтому распяли его на кресте вниз головой.

Житие апостола Павла


У Павла, которого до крещения звали Савл, была совсем другая жизнь. Он происходил из знатной римской семьи и был евреем. Савл не верил в Бога, он, наоборот преследовал христиан. Так продолжалось довольно долго.

Однажды Савл отправился в Дамаск, и в дороге с ним произошло нечто невероятное. Он увидел яркий свет и услышал голос с неба — это был Божий глас. Бог спросил у него, почему Савл не верит в его существование. А потом велел продолжать свой путь.

Когда апостол увидел свет, он ослеп. Приехав в Дамаск, апостол стал изучать все сведения о вере христианской. За три дня он ознакомился с информацией и крестился. Во время крещения к Павлу вернулось зрение, и он с еще большей силой поверил. После крещения Павел стал учеником Иисуса. Он проповедовал и нес учения людям. Павла много раз сажали в темницу. Но когда он выходил из нее, то снова говорил людям о Боге.

Павла приговорили к казни, через отсекновение головы. Его не распяли только потому, что он был римляном. Он был не рабом, а вольным человеком.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum
Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum
Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины
Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция
Катя Гордон опустила Ксению Собчак
Катя Гордон опустила Ксению Собчак
С Юрием Шатуновм прощаются, как с Элвисом Пресли
С Юрием Шатуновм прощаются, как с Элвисом Пресли
Ольга Орлова рассказала о любви к бывшему мужу
Ольга Орлова рассказала о любви к бывшему мужу
Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова
Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова
Сын Сергея Жигунова забрал у него деньги
Сын Сергея Жигунова забрал у него деньги
США внесли в санкционные списки 50 россиян
США внесли в санкционные списки 50 россиян
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а православные 12 июля
Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а
В России подтвердили готовность помочь с вывозом зерна с Украины
В России подтвердили готовность помочь с вывозом зерна с Украины
В Братске две девочки пострадали в аварии из-за матери
В Братске две девочки пострадали в аварии из-за матери

Топ на сегодня

Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает

Еще по теме

Что можно делать верующим в день святых Петра и Павла
День Петра и Павла 12 июля 2019 года
День Петра и Павла – жития апостолов, смысл, тропарь, икона и особенности праздника
Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года