Католики вспоминают святых Петра и Павла 29 июня 2022 года, а православные 12 июля

Святые Петр и Павел были учениками самого Иисуса Христа. Память этих апостолов католики чтят 29 июня (по старому стилю), а православные почитают их 12 июля (по новому стилю).

День памяти Петра и Павла был установлен сразу после их смерти. Они были казнены именно в этот день. Есть две версии: одна гласит, что казнь и Петра и Павла произошла в одно и то же время. По другой версии, апостолов казнили в один день, но с разницей ровно один год.

Житие апостола Петра

При рождении апостола Петра назвали Симоном. Он был из бедной семьи. Отец его Иона был бедным рыбаком, который ловил рыбу, чтобы прокормить семью свою. Таким занятием планировал заниматься и Петр. Только судьба распорядилась иначе.





У Симона был брат Андрей (тот самый Андрей первозванный) он пришел к брату и предложил ему познакомится с Сыном Божим. Как только Симон подошел к Иисусу, тот сказал, что теперь его имя Петр, что означает камень. И с первого знакомства Петр полюбил Иисуса и принял крещение.

Однажды, когда Петр ловил рыбу, чтобы семья его не голодала (у него была жена, два сына, теща и отец), Иисус подошел к нему и предложил сделать его «ловцом людей». Сначала Петр не понял о чем говорит Мессия. Тогда Иисус велел Петру закинуть сеть. Апостол сказал, что улова сегодня нет, но все же послушал Господа. И вытянул полную сеть рыбы. Иисус сказал, что так же теперь Петр будет ловить людей, только не для смерти, как рыбу, а для спасения.

Апостол Петр пошел за Иисусом и исполнял все его пожелания, слушал его. И он действительно наставлял множество людей на праведный путь. Однажды возле церкви сидел человек, который не мог ходить, он просил милостыню. Петр сказал, что нет денег у него, но он даст ему здоровье. Потом Петр сказал больному человеку, чтобы он встал и пошел. И тот действительно исцелился — встал и пошел.

Приговорили Петра к казни распятием, но он решил, что недостоин умереть, как Иисус, поэтому распяли его на кресте вниз головой.

Житие апостола Павла





У Павла, которого до крещения звали Савл, была совсем другая жизнь. Он происходил из знатной римской семьи и был евреем. Савл не верил в Бога, он, наоборот преследовал христиан. Так продолжалось довольно долго.

Однажды Савл отправился в Дамаск, и в дороге с ним произошло нечто невероятное. Он увидел яркий свет и услышал голос с неба — это был Божий глас. Бог спросил у него, почему Савл не верит в его существование. А потом велел продолжать свой путь.

Когда апостол увидел свет, он ослеп. Приехав в Дамаск, апостол стал изучать все сведения о вере христианской. За три дня он ознакомился с информацией и крестился. Во время крещения к Павлу вернулось зрение, и он с еще большей силой поверил. После крещения Павел стал учеником Иисуса. Он проповедовал и нес учения людям. Павла много раз сажали в темницу. Но когда он выходил из нее, то снова говорил людям о Боге.

Павла приговорили к казни, через отсекновение головы. Его не распяли только потому, что он был римляном. Он был не рабом, а вольным человеком.