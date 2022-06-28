Когда в июле 2022 года ожидаются магнитные бури и как они скажутся на здоровье людей

Магнитные бури, которые атакуют Землю практически каждый месяц, являются серьезной проблемой для метеозависимых людей. Июль 2022 года не будет исключением. В течение этого месяца метеорологи обещают несколько периодов магнитных бурь разной интенсивности.

Что такое магнитные бури





Магнитные бури — это наиболее сильные проявления воздействия Солнца на Землю. Когда его активность повышается и на нем случаются вспышки, из недр нашего дневного небесного светила в космос извергается большое количество плазмы. Так называемый солнечный ветер, содержащий большое количество заряженных частиц, достигая Земли, сталкивается с ее магнитным полем, выполняющим роль своеобразного щита.

В результате такого столкновения магнитное поле Земли выходит из равновесия, происходит его колебание, которое и носит название магнитной бури. Такие процессы бывают несколько раз в месяц, и, в зависимости от интенсивности и энергии частиц солнечного ветра, могут оказывать определенное воздействие на все живое на Земле, а также влиять на работу систем связи, различные приборы и линии электропередач.

Какие магнитные бури ожидаются в июле 2022 года





Наблюдения за Солнцем помогают метеорологам фиксировать его активность и предсказывать магнитные бури, которые могут обрушиться на Землю в ближайшее время.

В июле 2022 года ожидаются два затяжных периода магнитных бурь, во время которых могут быть солнечные ветры разной интенсивности. Первая неделя месяца обещает быть спокойной, но уже с вечера 7 июля на Землю может обрушиться первая в этом месяце магнитная буря. Ее пик придется на 10 июля, когда она может достигнуть 4 баллов из восьми возможных, затем интенсивность солнечного ветра постепенно начнет спадать.

Второй период магнитных бурь ожидается с 14 по 23 июля. Он также будет разной интенсивности, колеблющейся в пределах 3-4 баллов. Его пик придется на 23 июля, а уже со следующего дня и до конца месяца магнитное поле Земли придет в равновесие, которое продлится до конца месяца.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей





Магнитные бури средней интенсивности, которые ожидаются в июле, не оказывают особое воздействие на Землю, но метеозависимые люди в эти периоды могут страдать от мигрени, перепадов давления, у них может значительно ухудшиться самочувствие и нарушится работа сердечно-сосудистой системы.

Считается, что во время магнитных бурь на 20% возрастает количество инфарктов и инсультов, наблюдаются вспышки психических заболеваний, у многих людей обостряются хронические недуги.

Чтобы защититься от влияния магнитных бурь, важно следить за временем их появления, упорядочивать свой режим дня, больше времени уделять сну и пребыванию на свежем воздухе. Известно, что влиянию магнитных бурь больше подвержены горожане, живущие вдали от природы.