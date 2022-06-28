Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»
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Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»

Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»

На днях жена Дмитрий Тарасова с восьмимесячным сыном Алексеем попала в больницу. Сегодня Анастасия Костенко нашла в себе силы рассказать, что же произошло с ребенком.


Сейчас Костенко с младенцем лежат в частной клинике «Лапино» — оба получают лечение. Настя не скрывает сильных переживаний из-за происходящего.

«У Леши парагрипп со всеми вытекающими — гнойный отит, ларингит. У меня парагрипп тоже. Теперь я спокойна, что ему легче. Страшно было и больно, когда каждые 5-10 минут он кашлял и плакал от этого, а я не могла ему помочь. Спасибо всем огромное! Вы меня отлично понимаете.

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Также у спортсмена есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Недавно девочка отметила 13-летие. Праздник прошел в одном из столичных заведений. Мероприятие для девочки организовал Тарасов, который предпочел прийти туда без жены. Поговаривают, что на этой почве между супругами возник серьезный конфликт. Дмитрий и Анастасия предпочитают не комментировать сплетни в свой адрес.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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