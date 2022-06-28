Ксения Собчак начала возвращать деньги за свой интернет марафон

Ведущую и журналистку Ксению Собчак обвинили в мошенничестве. На Ксению Собчак написали заявление в Следственный комитет люди, обвинив ведущую в мошенничестве. Они остались недовольны качеством ее марафона, где за 600 тысяч предлагали VIP-пакет с личным общением со знаменитостью. По их словам, такого не произошло на момент подачи заявления. Отстаивать интересы граждан взялась юрист Катя Гордон.«Насколько я знаю, с двумя из них уже финансовый вопрос закрыт, деньги возвращены. Нужда во мне как юристе отпала», — рассказала Катя Гордон Telegram-каналу «Звездач». Ксения Собчак при этом в своем телеграме заявила, что действовали заявители срежиссированно. Они в любом бы случае остались недовольны, ибо их задача была изначально якобы не обучиться, а «разоблачить» ее курс.