Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
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Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук

Ксения Собчак раскрыла правду о квартире Светланы Бондарчук
53-летняя светская львица Светлана Бондарчук снимает квартиру для своей одежды. Бизнесвумен, став незамужней дамой, переехала в шикарную квартиру на Патриарших прудах. Журналистка получила эту недвижимость в собственность после развода с Федором Бондарчуком, не раз хвасталась элитными апартаментами с камином в соцсетях, но также жаловалась, что есть там один недостаток – не хватает места для ее нарядов. В свежем интервью для YouTube-шоу Надежды Стрелец Светлана вновь завела речь про роскошную недвижимость и подтвердила, что ей негде складывать вещи, поэтому она снимает рядом еще одну квартиру. Не удивительно, что в Сети тут же заинтересовались: что же из себя представляют апартаменты Бондарчук и не лукавит ли она, утверждая, что их площадь 300 квадратных метров. Некоторые даже вынесли предположение, что той самой элитной собственности у журналистки уже нет: мол, она разделила ее с бывшим мужем, а теперь ютится в квартире с одной спальней в 90 «квадратов», поэтому и арендует еще одно жилье.
Ясность в споры внесла Ксения Собчак, не раз бывавшая в гостях у Светланы. Она поспешила успокоить публику – Бондарчук с режиссером ничего не делила и до сих пор живет на Патриарших прудах в роскошной квартире, но проблема в том, что недвижимость имеет не очень удобную планировку. «Я как человек, тусивший в этой квартире не раз, подтверждаю, она — 300 метров. Но там гигантская гостиная и столовая, поэтому жилых комнат мало. Квартира для тусовок, а не для шмоток! Для шмоток – отдельная», — сообщила телеведущая в своем Telegram-канале. К слову, до расставания с Федором Бондарчуком Светлана имела собственный дом за городом. Этот особняк после раздела имущества остался за режиссером, и там до сих пор живет дочь пары с особенностями развития — 23-летняя Варвара. Журналистка же успела неплохо устроиться в квартире с новым супругом Дмитрием Харченко.  
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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