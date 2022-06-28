Кто родился 28 июня

Хизри Магомедович Абакаров (62 года), член Комитета Государственной Думы по молодежной политике. Являлся помощником Сулеймана Керимова, руководителем проекта строительства спортивно-развлекательных комплексов «Стадион «Анжи-Арена» и «Экстрим-база» (Дагестан), председателем совета директоров акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала». Занимал должности главы городского округа Дербента, государственного секретаря Дагестана.

Дмитрий Геннадьевич Кузьмин (47 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Являлся заместителем главы г. Берёзовский (Свердловская область) по экономике и финансам. Возглавлял «Энергосбытовую компанию Кузбасса» и энергетический холдинг «СДС-Энерго».

С сентября 2018 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Кемеровской области — Кузбасса.

А ещё в этот день родились:

Бату Сергеевич Хасиков (42 года), глава Республики Калмыкия. Избирался депутатом Народного хурала (парламента) республики, входил в парламентский комитет по делам молодежи и спорта. В 2012 — 2014 годах являлся членом Совета Федерации. Возглавлял Федерацию смешанного боевого единоборства Калмыкии. Был советником главы Росмолодежи Александра Бугаева.

20 марта 2019 года указом Президента РФ Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия. 8 сентября одержал победу на выборах главы региона, набрав 82,54% голосов избирателей.

Бату Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу.

Ираклий Гарибашвили (40 лет), премьер-министр Грузии. Работал в компании Cartu Group. Возглавлял министерство обороны страны. В 2013- 2015 годах занимал пост премьер-министра Грузии. Являлся председателем партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»

В феврале 2021 года Ираклий Гарибашвили вновь был утвержден на пост премьер-министра.

Александр Васильевич Панкратов-Чёрный (73 года), российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист России. Снялся в более чем 100 фильмах, среди которых «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?», «Жестокий романс», «Ширли-мырли», «Мастер и Маргарита».

Как режиссер снял нескольких фильмов: «Взрослый сын», «Салон красоты», «Система ниппель» и др.

Александр Панкратов-Черный — автор ряда сборников стихов. Среди них, «Шаги к стихам», «Хочу сказать» и др.

Сергей Владимирович Бодров (74 года), российский сценарист и режиссер. Работал корреспондентом журнала «Крокодил», писал сюжеты в сатирический киножурнал «Фитиль», юмористические рассказы в «Литературную газету».

В 1978 году дебютировал как сценарист в комедии Владимира Рогового «Баламут». Всего по сценариям Сергея Бодрова снято свыше 20 картин, среди них «Любимая женщина механика Гаврилова», «Француз», «Восток - Запад», «Сёстры».

В середине 1980-х годов Сергей Бодров снял свой первый фильм — «Сладкий сок внутри травы». Затем последовали картины «СЭР», «Давай сделаем это по-быстрому», «Медвежий поцелуй», «Кочевник» и др.

Сергей Бодров дважды номинировался на премию «Оскар» (за картины «Кавказский пленник» и «Монгол»).

Игорь Михайлович Ильинский (86 лет), ректор Московского гуманитарного университета. Возглавлял Высшую комсомольскую школу, Институт молодежи. С 1994 года занимает пост ректора Московского гуманитарного университета.

Игорь Михайлович — инициатор и разработчик теоретическо-правовых основ государственной молодёжной политики Советского Союза, один из соавторов подготовки Закона СССР «Об общих началах государственной молодёжной политики в СССР». Он — автор 46 книг и брошюр.

Юрий Фёдорович Исаков (1923-2016), советский и российский хирург. Академик РАН. Был главным детским хирургом СССР, заместителем министра здравоохранения СССР.

Более 40 лет возглавлял кафедру детской хирургии Российского государственного медицинского университета.

В сферу научных интересов Юрия Исакова входили самые современные и новаторские направления развития детской хирургии. Благодаря ему были внедрены такие инновационные методы лечения как реконструктивные и пластические операции с применением оптических преобразователей и микрохирургической техники, трансплантация почек

Юрий Исаков — автор более 400 научных работ. Под его руководством было защищено более 390 диссертаций, из них 72 — докторских.