Лариса Рубальская оправдалась за видео, унижающее Ирину Аллегрову

Буквально на днях в Сети активно обсуждалось видео, где певица Ирина Аллегрова уходит с концерта в Рыбинске, не желая исполнить песню, на которой настаивали зрители. Скандальный ролик якобы распространила поэтесса Лариса Рубальская. Лариса Алексеевна прокомментировала инцидент.

Как оказалось, видео снято давно, и в распоряжении Рубальской оно попало благодаря подписчикам. «Мне прислали из TikTok, я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю», — поделилась 76-летняя поэтесса с представителями прессы.

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«Ирина Аллегрова звонит вчера Тиграну на телефон, а муж был в другой комнате, я взяла трубку. Она говорит: «Ой, Маргарит, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — делилась журналистка Маргарита Симоньян.

Правда, чуть позже коллега Маргариты Отар Кушанашвили признался — Аллегрова продолжает прекрасно общаться с Аллой Пугачевой, поддерживающей мужа Максима Галкина. К слову, ранее Симоньян нелестно отозвалась о Максиме, распространяющем фейки о действиях российской армии.