Любовь Успенская пожаловалась на звездного адвоката

Певица Любовь Успенская продолжает скандал. Скандал вокруг 68-летней Любови Успенской, поругавшейся с соседями из-за собаки, не утихает и грозит перерасти в долгие судебные разбирательства. Владельцы животного утверждают, что звезда шансона жестоко избила их питомца, да еще и сделала это на глазах у маленьких детей. Сейчас они пытаются добиться наказания для артистки, а их интересы представляет Александр Добровинский. Звездный юрист уже сделал заявление и пригрозил Успенской уголовным делом и тюремным заключением сроком до пяти лет. Он сообщил, что трех несовершеннолетних, присутствовавших при возмутительном инциденте, уже осмотрели специалисты и выявили у них нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение и судорожные действия, а теперь малышам требуется психологическое лечение в течение трех месяцев.Однако Успенская свою вину отрицает, более того, считает себя пострадавшей, поскольку соседская собака успела укусить ее за ногу – тому у певицы есть медицинское подтверждение. Но особенно злит артистку тот факт, что ее публично оскорбляет Добровинский, лишенный адвокатского статуса. «Когда человек называет себя адвокатом, остается руководителем адвокатского бюро после прекращения статуса адвоката, называет себя на официальном сайте «управляющим партнером», что для этого человека закон? Вот насколько сейчас Добровинский — адвокат, настолько и Любовь Успенская — преступница», — пояснила адвокат Елена Сенина в беседе с «КП» и уточнила, что королевой шансона уже подана жалоба на звездного юриста в Адвокатскую палату, Минюст и УФАС.