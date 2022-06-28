Мария Кожевникова едва не сошла с ума, работая в Госдуме

Актриса Мария Кожевникова рассказала о своей политической работе. Артистка прославилась как актриса, а затем решила пойти в политику. За несколько лет ей удалось сделать многое, но и цену за это она заплатила немалую. Многие до сих пор помнят Кожевникову как легендарную Аллочку из сериала «Универ». Актриса много снималась, работала и была реализована в профессии, как вдруг сделала крутое пике и пошла депутатом в Государственную думу. Она была членом комитета по культуре с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016, а также членом Общественного совета МГЕР в 2011—2016 годах.Несмотря на несколько инициатив и яркую работу, она ушла из политики и, как оказалось, сейчас с содроганием вспоминает это время. Об этом актриса сообщила в соцсетях, когда ее спросили про то время. «Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо — с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии... только вылезла, а точнее — вылезаю», — призналась артистка. О глубокой депрессии знаменитость рассказывала еще в 2021 году. Правда, тогда о причинах своего состояния она не сообщала, но подчеркнула — последние годы она ищет в себе смирение, которое дается очень тяжело. Ей пришлось обратиться к специалистам, чтобы поработать над страхами, тревогами. Также исполнительница одной из главных ролей в сериале «Универ» дала совет тем, кто испытывает проблемы — не стесняться идти к психотерапевту и не затягивать лечение. Напомним, у 37-летней Марии трое детей от бизнесмена Евгения Васильева: старшему сыну Ивану восемь лет, среднему Максиму семь лет, а младшему Василию четыре года. Несмотря на то, что вместе они с 2013 года, официально до сих пор не женаты. Для пары неважен штамп в паспорте, так как они обвенчались в одном из православных храмов в Ницце.