Масляков вернется в КВН
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Масляков вернется в КВН

Масляков вернется в КВНМасляков будет присутствовать на новых играх КВН текущего сезона, сообщил его сын

Телеведущий и руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернется в КВН и будет присутствовать на новых играх текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил его сын, Александр Масляков-младший.

«Александр Васильевич [Масляков] действительно вернулся на сцену КВН», — сказал собеседник агентства.

Масляков уже провел третью игру 1/8 финала КВН, которая прошла 24 июня. Ведущими первой и второй игр 1/8 финала стали шоумены Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев. Согласно сайту передачи, ведущими двух следующих игр станут Вадим Галыгин и Валдис Пельш.

2 февраля Масляков объявил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. Он также сообщил, что в это время в качестве ведущих программы будут выступать «люди, не чужие игре».

Позже Масляков-младший заявил, что его отца на сцене временно заменят шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский. Спустя несколько дней в телевизионном творческом объединении «АМиК» добавили, что пятым временным ведущим КВН станет Валдис Пельш.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России подтвердили готовность помочь с вывозом зерна с Украины
В России подтвердили готовность помочь с вывозом зерна с Украины
В Братске две девочки пострадали в аварии из-за матери
В Братске две девочки пострадали в аварии из-за матери
Челлендж: попробуй встать
Челлендж: попробуй встать
Образ дня: Селена Гомес в серебристом платье с разрезами на премьере в Лос-Анджелесе
Образ дня: Селена Гомес в серебристом платье с разрезами на премьере
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Масляков вернется в КВН
Масляков вернется в КВН
Создатели Warhammer 40,000: Darktide раскрыли технические детали игры на Xbox Series X | S
Создатели Warhammer 40,000: Darktide раскрыли технические детали игры
Ольга Орлова о пропуске похорон Шатунова: «Юры не было на прощании с Жанной, но он ее уважал»
Ольга Орлова о пропуске похорон Шатунова: «Юры не было на прощании с
Европа захотела смягчить энергокризис с помощью Украины
Европа захотела смягчить энергокризис с помощью Украины
Юрий Николаев: «Читал, что Хаматова украла огромное количество денег из своего фонда. Это возмущает»
Юрий Николаев: «Читал, что Хаматова украла огромное количество денег
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая

Топ на сегодня

Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает

Еще по теме

Нагиев об увольнении Маслякова: «КВН будет продолжать жить»
Дмитрий Нагиев займет место бессменного ведущего КВН
Дмитрий Нагиев рассказал о своем участии в КВН
Масляков продолжит вести КВН после увольнения