«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова перенесли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова перенесли

«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова перенесли

«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова перенесли

Вот уже несколько дней поклонники и друзья не могут провести в последний путь Пьера Нарцисса. Близкие покойного до сих пор обговаривают точную дату церемония прощания.


Гражданская панихида должна была состояться в минувшие выходные. Однако за полчаса до начала церемонии ее неожиданно перенесли на другую дату. Близкие артиста объявили, что проститься с Пьером можно будет 29 июня. Сегодня же стало известно об очередных изменениях. Теперь говорят, что все должно состояться только на следующий день, в четверг.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

Напомним, что Пьер Нарцисс скончался 21 июня после операции на почках. Проблемы с захоронением артиста возникли из-за семейного конфликта. Мама покойного хочет, чтобы тот был погребен на родине, в Камеруне. Поэтому посольство отказалось выдавать тело покойного на церемонию прощания 25 июня.

«Но мы, как друзья и семья, его дочка, настаиваем, чтобы он был погребен здесь, в России, где у него поклонники. Его любят!» — ранее говорила Дейнега.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

В России заявили о потере актуальности саммита G7
В России заявили о потере актуальности саммита G7
Анна Семенович раскрыла свой секрет молодости и красоты
Анна Семенович раскрыла свой секрет молодости и красоты
Чулпан Хаматова осуждает своего друга Евгения Миронова за поездку на Донбасс
Чулпан Хаматова осуждает своего друга Евгения Миронова за поездку на
Беременная Мария Шарапова поделилась фото с прогулки с женихом по Лос-Анджелесу
Беременная Мария Шарапова поделилась фото с прогулки с женихом по
Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей
Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей
«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова перенесли
«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова
Марк Фейгин оспорил статус иноагента
Марк Фейгин оспорил статус иноагента
Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты
Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты
С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан
С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан
Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию
Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию
Народные средства, чтобы отстирать пятна от вишни, если порошок не справляется
Народные средства, чтобы отстирать пятна от вишни, если порошок не
"Вообще совесть потеряла": Дина Саева показала голый зад, снявшись без лифчика и трусов
"Вообще совесть потеряла": Дина Саева показала голый зад,

Топ на сегодня

Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Совбез ООН проведет заседание по Украине
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали

Еще по теме

Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне
Сестра Нарцисса захотела провести расследование смерти певца