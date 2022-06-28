«Мать и сестра не отдают тело Пьера»: прощание с Нарциссом снова перенесли

Вот уже несколько дней поклонники и друзья не могут провести в последний путь Пьера Нарцисса. Близкие покойного до сих пор обговаривают точную дату церемония прощания.

Гражданская панихида должна была состояться в минувшие выходные. Однако за полчаса до начала церемонии ее неожиданно перенесли на другую дату. Близкие артиста объявили, что проститься с Пьером можно будет 29 июня. Сегодня же стало известно об очередных изменениях. Теперь говорят, что все должно состояться только на следующий день, в четверг.

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Напомним, что Пьер Нарцисс скончался 21 июня после операции на почках. Проблемы с захоронением артиста возникли из-за семейного конфликта. Мама покойного хочет, чтобы тот был погребен на родине, в Камеруне. Поэтому посольство отказалось выдавать тело покойного на церемонию прощания 25 июня.

«Но мы, как друзья и семья, его дочка, настаиваем, чтобы он был погребен здесь, в России, где у него поклонники. Его любят!» — ранее говорила Дейнега.