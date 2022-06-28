МИД РФ рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Эстонию

МИД РФ рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Эстонию в связи с рядом таможенных запретов и враждебным отношением Таллина к Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Правительство Эстонии приняло решение с 10 июля запретить ввоз в страну частными лицами российских товаров, вошедших в санкционные списки Евросоюза. В список запрещенной продукции вошли мебельные изделия, древесина, удобрения, а также алкогольные напитки крепостью менее 80 процентов. Целью ограничений называется «лишение России существенного дохода» от продажи данных товаров. Обход санкций является уголовным преступлением.

В министерстве иностранных дел РФ назвали истинной целью эстонских санкций «нанесение удара по рядовым российским гражданам». Внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам не посещать Эстонию «связи с откровенно враждебным отношением официального Таллина к России и ее гражданам».