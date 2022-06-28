Минобороны РФ: поражено три взвода реактивных систем залпового огня «Град» Украины
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Минобороны РФ: поражено три взвода реактивных систем залпового огня «Град» Украины

Минобороны РФ: поражено три взвода реактивных систем залпового огня «Град» Украины

В Минобороны России подвели итоги 124 дня спецоперации на Украине. 26 июня воздушно-космические силы России нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня, сообщается на сайте ведомства.

По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала. Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1» применили более 10 зенитных ракет.

«Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими „Буками“. Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом. На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска. Для удержания на позициях личного состава первого батальона 72 механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен „заградотряд“ нацистского формирования „Правый сектор“. Российской артиллерией данное подразделение уничтожено», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отмечают, что управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Командир 115 отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138 батальона этой бригады.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106 батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах, в том числе нацистских формирований «Правый сектор» в районе Лисичанска, «Азов» и «Кракен» в районе Харькова. Поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Новодружеск Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, живая сила и военная техника в 304 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-миллиметровых гаубиц М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт» в районах Калинов и Артемово, два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» в районах Очеретино и Новолуганск, обстреливавших Донецк и другие города ДНР.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербаково Запорожской области и Петровеньки Луганской Народной Республики. Перехвачены две тактические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Каховка Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, 3870 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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