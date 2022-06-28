Младшая дочь Екатерины Стриженовой показала красный диплом МГУ
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Младшая дочь Екатерины Стриженовой показала красный диплом МГУ

Младшая дочь Екатерины Стриженовой показала красный диплом МГУ
Телеведущая Екатерина Стриженова  с мужем–режиссером пришли на выпускной дочери-отличницы и поздравили с окончанием МГУ. Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно счастлива в отношениях с Александром Стриженовым. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они уж воспитали дочку Анастасию, которая подарила им внука Петра. А также у супругов выросла дочка Саша, которая порой с мамой выходит в свет. Минувшие выходные прошли насыщенно для Стриженовой. Она посетила несколько мероприятий, включая показ Валентина Юдашкина.Телеведущая следит за модой и любит щегольнуть в стильном образе.
А вот теперь она пришла поддержать с мужем младшую дочку, которая окончила МГУ с красным дипломом. Примечательно, что Саша облачилась в белое-платье футляр миди с открытыми плечами. Она подчеркнула стройные ноги, а образ дополнила кедами.
«Прекрасные 4 года жизни увенчались красным дипломом Московского Государственного Университета. Нужно собрать мысли в кучу, чтобы описать свои эмоции. Пока что просто скажу одно: это большое счастье», – написала она.
Поклонники восхитились дочкой телеведущей. Многие не только ее поздравили, но и осыпали комплиментами. «Сашуля, умничка! Поздравляю! Ты заслужила этот красный диплом!», «Какие роскошное платье», «Самая красивая выпускница», «Копия мамы», «До чего хороша», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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