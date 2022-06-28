Молодые россияне хотят служить летчиками, десантниками и разведчиками

В Министерстве обороны рассказали о возросшем интересе к экстремальным военным специальностям

Профессия военного не теряет популярности у российских юношей, при этом все больше желающих освоить специальности, которые ранее были не столь востребованы. Так, в оборонном ведомстве отмечают рост интереса молодежи к профессии моряка и военного инженера. Об этом рассказали «Парламентской газете» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Куда идут служить офицеры

Как отмечают в Минобороны, практически всех выпускников отличает высокая мотивация на дальнейшую службу. Все они будут назначены на вакантные офицерские должности в соответствии со специальностями подготовки. При определении служебного предназначения каждого из выпускников обязательно учитываются результаты его государственной итоговой аттестации, а также семейное положение и состояние здоровья членов семьи.

В оборонном ведомстве также рассказали, в какие военные вузы и на какие специальности больше всего стремится молодежь. Будущие офицеры в основном выбирают специальности, которые даже по армейским меркам, считаются экстремальными: военные летчики и штурманы, десантники, разведчики, мотострелки и танкисты.





Кроме того, как заявили в Минобороны, значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

В числе наиболее востребованных военных учебных заведений — командные вузы Сухопутных войск и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ).

«В советское время был создан ряд фильмов, в которых пропагандировалась служба в воздушно-десантных войсках, — вспоминает Шаманов. — И картины эти остаются популярными до сих пор».

Второе, парней влечет возможность преодолеть себя, продолжает депутат. Не каждому человеку под силу прыгнуть с парашютом, как в простых, так и в сложных условиях.

«В-третьих, повышенные требования по физической подготовке делают службу в ВДВ по-настоящему элитной. Для многих ребят это становится приоритетом», — убежден Шаманов.

По словам парламентария, сегодня не последнюю роль в выборе военной профессии у молодежи играет международная ситуация в мире.«События такого масштаба не могут не наложить отпечаток на поведенческую линию молодежи. Патриотизм нашей молодежи проявляется, в том числе, через высокий конкурс при поступлении в высшие военные учебные заведения», — подчеркнул Владимир Шаманов.

Кадетское образование развивается

Традиционно высокий конкурс и в довузовских образовательных заведениях Минобороны. Сегодня на балансе ведомства более трех десятков суворовских училищ и кадетских корпусов. При этом открываются новые учреждения и расширяются действующие.

В сентябре этого года начнет работу кадетский корпус «Школа технологий будущего». Корпус создан по решению Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и является структурным подразделением Военного инновационного технополиса «ЭРА» в г. Анапе. Спецификой образовательного процесса станет участие воспитанников в проектно-исследовательской деятельности технополиса.

А 26 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ускорить решение вопросов, которые мешают строительству второй очереди пансиона воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге. Об этом она заявила на заседании попечительского совета пансиона.

«Надо в этом году проблему решить и выходить на стройку», — призвала Матвиенко.

Спикер напомнила, что Петербург — родоначальник женского образования в нашей стране. 260 лет назад Екатерина Вторая издала указ о создании Института благородных девиц. Как в нем было написано: для того, чтобы дать государству образованных женщин, хороших матерей и хороших членов семей и общества.