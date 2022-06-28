Moody's заявило о дефолте России по евробондам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Moody's заявило о дефолте России по евробондам

Moody's заявило о дефолте России по евробондамАгентство Moody's заявило, что Россия 27 июня допустила дефолт по евробондам

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приравняло выплаты России по внешним долговым обязательствам к дефолту. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — заявили в агентстве.

Ранее агентство Bloomberg объявило, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Минфин России отказался признавать событие дефолта, заявив, что ведомство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гордон – Собчак: «Мелкая сошка вы: и гражданство Израиля получить, и в России добро не профукать»
Гордон – Собчак: «Мелкая сошка вы: и гражданство Израиля получить, и
Moody's заявило о дефолте России по евробондам
Moody's заявило о дефолте России по евробондам
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Дзюба может стать суперзвездой в Турции
Дзюба может стать суперзвездой в Турции
Французский телеканал показал репортаж об отношении жителей Лисичанска к ВСУ
Французский телеканал показал репортаж об отношении жителей
Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли
Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли
Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на Xbox можно опробовать бесплатно
Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на Xbox можно опробовать
В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска
В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.06.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.06.2022 (14 фото)
Валентин Юдашкин появился на своем показе за руку с супругой
Валентин Юдашкин появился на своем показе за руку с супругой
Анастасия Волочкова показала у себя в гостях повзрослевшую дочь
Анастасия Волочкова показала у себя в гостях повзрослевшую дочь
Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для фармацевтов
Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Члены экологического комитета Госдумы провели выездное заседание на ВСЖД
Члены экологического комитета Госдумы провели выездное заседание на
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с

Еще по теме

Агентство Fitch объявило о дефолте Венесуэлы
Moody's ухудшило прогноз по британской экономике из-за Brexit
Агентство S&P понизило рейтинг Венесуэлы до дефолтного
Fitch понизило рейтинг «ПриватБанка» до уровня ограниченного дефолта