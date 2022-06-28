Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем неприятную находку

Вадим Карасев

Пользователь Reddit обнаружил мертвую лягушку в купленном ведре с мороженым

Мужчина купил ведро мороженого и обнаружил в нем мертвую лягушку. Фотографию неприятной находки он разместил на сайте Reddit.

На опубликованном снимке можно увидеть, что тело лягушки примерзло к мороженому. Автор поста не уточнил ни место, где он приобрел десерт, ни фирму, которая произвела его.

За сутки публикация мужчины набрала сотни комментариев. «Могло быть хуже. Например, если бы лягушку обнаружили только на дне ведра», — заявил один из пользователей.

Другой комментатор вспомнил подобную историю, которая произошла с его матерью. «Когда я был ребенком, моя семья отправилась в путешествие по Калифорнии. В один из дней мы сделали остановку, чтобы заправить машину и перекусить в "Макдоналдсе". Моя мама взяла содовую и, когда начала пить ее, то почувствовала, что что-то попало в ее соломинку. Она подумала, что это был лед. Секунд 30 она пыталась достать это, но у нее никак не получалось. Тогда она сняла крышку с напитка и достала соломинку — на ее конце был таракан», — рассказал он.

Историей о таракане поделился и другой юзер. «Однажды я вскипятил воду в электрическом чайнике, чтобы приготовить рамен. Съел рамен и выпил оставшуюся жидкость. Затем я пошел сполоснуть чайник и убрать его. Заглянул внутрь и увидел гигантского таракана на дне. Представьте мое лицо, когда я узнал, что съел рамен, приготовленный на воде из таракана», — написал он.

Ранее другой пользователь Reddit показал фотографию странного предмета, который он обнаружил в пачке кукурузных чипсов Cheetos. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения в сети.