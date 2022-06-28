На двух улицах Иркутска перекроют движение 30 июня
Сегодня, 15:20
В Иркутске с 09:00 30 июня до 18:00 2 июля перекроют движение автотранспорта на двух улицах. Нельзя будет проехать по улице 4-я Железнодорожная напротив дома по адресу Звездинская, 21 и по Академика Курчатова в районе дома 1в. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети водопровода.
С 29 июня по 1 июля закроют проезд по Красноярской от улицы Лызина до проезда Угольный. Там будут проводить аварийные работы на сети водопровода МУП «Водоканал» Иркутска.
Академика Курчатова. Картинка IRK.ru Красноярская. Картинка IRK.ru
По материалам: irk