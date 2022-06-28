На двух улицах Иркутска перекроют движение 30 июня
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На двух улицах Иркутска перекроют движение 30 июня

На двух улицах Иркутска перекроют движение 30 июня

В Иркутске с 09:00 30 июня до 18:00 2 июля перекроют движение автотранспорта на двух улицах. Нельзя будет проехать по улице 4-я Железнодорожная напротив дома по адресу Звездинская, 21 и по Академика Курчатова в районе дома 1в. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети водопровода.

С 29 июня по 1 июля закроют проезд по Красноярской от улицы Лызина до проезда Угольный. Там будут проводить аварийные работы на сети водопровода МУП «Водоканал» Иркутска.


Академика Курчатова. Картинка IRK.ru Красноярская. Картинка IRK.ru
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По материалам: irk

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