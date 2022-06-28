На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
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На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик

Вечером 27 июня на Теплых озерах в районе улицы Старокузьмихинской в Иркутске утонул 13-летний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка, пишет пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Установлено, что четверо подростков в сопровождении 19-летнего знакомого пришли отдыхать на водоем. Около 18:00 13-летний мальчик в очередной раз пошел купаться и утонул. Известно, что погибший ребенок ранее занимался плаванием.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей инцидента и родственников погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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По материалам: irk

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