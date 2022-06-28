Народные средства, чтобы отстирать пятна от вишни, если порошок не справляется

Вишня считается достаточно маркой ягодой, и отстирать от нее пятна на одежде бывает порой очень трудно. Не всегда справляются даже новые современные порошки. В таком случае на помощь могут прийти народные средства.

Как вывести пятна вишни с одежды

Лето является порой свежих ягод и пикников на природе. Однако часто после путешествий на дачу на одежде остаются пятна, от которых очень трудно избавиться. Но даже такие следы можно вывести.

Пятна от ягод можно отнести к категории сложных. Они лучше отстирываются только в свежем виде. Поэтому лучше делать домашнюю чистку сразу после того, как вы вернулись домой. Хотя, даже со старыми пятнами можно справиться.





Хорошим чистящим средством считается хозяйственное мыло. Оно может легко справиться с вишней даже в том случае, если сок уже давно въелся в ткань. Нужно только хорошо намылить пятна и оставить на полчаса. После этого пятно заливается горячей водой и стирается любым способом.

Если пятно возникло на белой одежде, поможет перекись водорода в чистом виде. Для цветной одежды перекись придется разбавлять водой, чтобы не смыть всю краску. Нужно намочить ватный диск раствором и осторожно протереть загрязненное место. После этого вещи необходимо отправить в стиральную машинку.

Попытаться избавиться от пятна можно с помощью кислого молока, кефира или других кисломолочных продуктов. Однако такие средства работают в щадящем режиме, пяти минут будет мало. Грязную одежду замачивают на несколько часов, после чего хорошо стирают.

Чем вывести пятна от вишни

С устранением пятен поможет кипяток. Это считается самым простым и эффективным способом. Вишневый сок не является исключением. Чтобы убрать пятно, нужно просто залить его кипящей водой. Но тут стоит обращать внимание на тип ткани. Если это шерсть или деликатный материал, горячая вода может навредить.





Поваренная соль, разведенная с водой до состояния кашицы, также может стать отличным помощником. Смесь наносится на проблемный участок и оставляется на 10 минут. После этого вещь стирается в горячей воде с моющим средством для посуды или пятновыводителем.

Хорошим помощником станет спирт с лимонной кислотой. Смесь чуть подогревают и наносят на пятна. Вещь нужно оставить до тех пор, пока они не исчезнут. После этого понадобится тщательное полоскание сначала в теплой воде, потом в однопроцентном растворе аммиака. Далее вещь стирается с добавлением небольшого количества лимонного сока.

Хорошим средством будет смесь яичного желтка и глицерина. Один желток смешивается с 50 граммами глицерина, смесь наносится на ткать и оставляется на три часа. Этот способ подходит только для цветных вещей.

Как избавиться от старых пятен вишни на одежде

В том случае, если сок ягод успел засохнуть, простыми народными рецептами тут не обойтись. Есть шанс отстирать все же обычным хозяйственным мылом, но лучше сделать это с помощью специальных химических средств.





Для белых и хлопковых тканей отлично подойдет отбеливатель или даже белизна. Однако перед тем, как тратить деньги на покупку бутылки средства ради одного пятна, можно все же попытаться применить домашнюю чистку.

Вывести пятно от вишни дома вполне возможно одним из способов, предложенных выше. Не нужно спешить с визитом в химчистку, не попытавшись справиться с проблемой самостоятельно.