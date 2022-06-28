Названа причина задержания Яшина

Вадим Карасев

Журналистка Баблоян: депутата Яшина задержали в Москве за невыполнение требований полиции

Полицейские задержали муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина из-за невыполнения законных требований полицейского, в его отношении составлен административный протокол. Такую причину назвала журналистка Ирина Баблоян. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Яшина составили протокол по статье 19.3 [КоАП РФ] ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")», — сказала Баблоян, которая находится с Яшиным в ОМВД «Лужники», куда его ранее доставили.

О том, что полиция задержала Яшина, Баблоян сообщала ранее. По ее словам, Яшина должны были доставить в ОВД «Хамовники», позже он сообщил, что его доставили в ОВД «Лужники». Там сотрудник полиции сказал Баблоян, что с депутатом «все хорошо». В отделение отправился адвокат Вадим Прохоров.