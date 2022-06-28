Обнаружен магазинный "нюхач"
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Обнаружен магазинный "нюхач"

Магазинные воришки - это настоящая напасть. И порой ни камеры, ни бдительные охранники не могут остановить ловких карманников. Но теперь на стражу продуктов вышли новые специалисты - магазинные "нюхачи". Словно собаки-полицейские они чуют "криминал" и опасность. Давайте посмотрим на этого специалиста в действии. Камера засняла, как он проверил подозрительную девушку. Профессиональная работа. Барышня даже не заметила, что была "обнюхана".
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По материалам: триникси

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