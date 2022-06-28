Образ дня: Селена Гомес в серебристом платье с разрезами на премьере в Лос-Анджелесе
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Образ дня: Селена Гомес в серебристом платье с разрезами на премьере в Лос-Анджелесе

Образ дня: Селена Гомес в серебристом платье с разрезами на премьере в Лос-Анджелесе

Селена Гомес посетила премьеру второго сезона сериала "Убийства в одном здании", которая состоялась вчера в Лос-Анджелесе. Компанию ей составили актеры Мартин Шорт и Стив Мартин, которые вместе с Селеной исполняют там главные роли.

Фотографам актриса и певица позировала в сверкающем серебристом платье Michael Kors и украшениях Effy Jewelry. За вечерний образ Гомес отвечала известная голливудская стилистка Кейт Янг, которая также работает с Дакотой Джонсон, Джулианной Мур и другими звездами. Селена выбрала облегающий наряд с разрезами, снова дав понять своим хейтерам, что их пересуды о ее "лишнем" весе ее ничуть не смущают. Этой весной звезда записала видеообращение к критикам, заявив, что она "идеальна такая, какая есть". Селена отметила, что ее "не волнует вес, потому что люди все равно будут злословить".


Селена Гомес

Популярный сериал "Убийства в одном здании" продлили на второй сезон в сентябре прошлого года. Новые серии поклонники увидят на платформе Hulu уже 28 июня — зрителей ждет 10 серий с новыми приключениями сыщиков-любителей.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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