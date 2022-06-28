Ольга Орлова о пропуске похорон Шатунова: «Юры не было на прощании с Жанной, но он ее уважал»
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Ольга Орлова о пропуске похорон Шатунова: «Юры не было на прощании с Жанной, но он ее уважал»

Ольга Орлова о пропуске похорон Шатунова: «Юры не было на прощании с Жанной, но он ее уважал»

На три дня растянулось прощание с Юрием Шатуновым, который скоропостижно умер из-за проблем с сердцем. Траурные церемонии посетило множество фанатов, а вот звездных коллег практически не было, что очень возмутило общественность. Так, Ольга Орлова объяснила, почему лично не проводила певца в последний путь.


По словам Ольги, лично Юрия она не знала, поэтому и не поехала на похороны. Но это нисколько не мешает артистке хранить добрую память о коллеге.

«Вы чего все как с цепи сорвались? Вы сами-то себя слышите? Мне кажется, идти или не идти на похороны — личное дело каждого человека. Но это не значит, что, не придя на кладбище, ты выказываешь какое-то неуважение.

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«Я не пою композиции Жанны в караоке и не люблю, когда кто-то другой поет. Для меня песни Жанны — это только ее песни. Мне до сих пор больно их слушать. Не отпустило пока», — откровенничала Ольга буквально несколько месяцев назад.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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