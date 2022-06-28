PC Game Pass и подписку на 3 месяца за $1 рекламируют музыкальным клипом

Вадим Карасев





Продвижение подписки Game Pass, особенно на платформе PC, где у нее есть большой потенциал, для Microsoft Gaming является первостепенной задачей. Компания подходит креативно к рекламе своего продукта, и сегодня она представила музыкальный клип с рекламой PC Game Pass.

Ниже можно посмотреть этот короткий клип, в котором рекламируется подписка PC Game Pass, а вместе с тем и игры Bethesda в ней. Отдельное внимание в клипе посвящается акции для новых подписчиков PC Game Pass, которая идет сейчас: 3 месяца подписки за $1.

Участие в клипе приняли известные стримеры и ютуберы: QTCinderella, Myth и iiTzTimmy.

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