Persona 5 выйдет на Xbox с включенными 40+ DLC
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Persona 5 выйдет на Xbox с включенными 40+ DLC

Persona 5 выйдет на Xbox с включенными 40+ DLC


Долгожданный релиз Persona 5 на Xbox должен состояться 21 октября 2022 года, сразу после выхода игра станет частью подписки Game Pass. Игра выходит в подписке сразу в издании Royale, и в него будет включено больше 40 DLC, что подтвердили разработчики на своем сайте.

Больше 40 дополнений, которые будут доступны на старте игрокам в Persona 5, это, в основном, всевозможные косметические предметы и костюмы. В частности, заявлено, что игроки получат доступ к косметике по другим известным играм и сериям Atlus, вроде Catherine, Persona Dancing и Persona Q2. Войдут в этот список DLC и дополнения, которые помогут игрокам на ранних уровнях.


Напомним, Persona 5 станет первой из трилогии, которая выйдет на Xbox, позже появятся еще Persona 3 и Persona 4.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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