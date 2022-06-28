Почему Адеев грозит Ивану Барзикову полицией

Вадим Карасев

На своей странице в социальных сетях Иван Барзиков написал, что он намеревается вернуться на телестройку буквально на пару дней, дабы отомстить Алексею Адееву за все его насмешки и за то, что он шлепнул Кристину Бухынбалтэ по попе. Стоит отметить, что сложившуюся ситуацию спровоцировала сама Крис, когда флиртовала с Лешей.В результате всё привело к тому, что в данный момент Барзиков потрясает кулаками, а Адеев начал угрожать своему другу полицией, опасаясь за собственное здоровье. К чему приведут действия Бухынбалтэ? Для чего она намеренно натравила Ваню на Лёшу, зная, что за это Барзикова могут выставить с проекта.Сам Ваня не только решил расстаться с Крис по переписке. Он дополнительно написал, чтобы девушка освободила их совместную комнату, так как с Владивостока парень вернётся не один. Естественно, Кристина отказалась от этого и заявила, что собаку ему тоже не вернёт. По её мнению, жалкий изменник не достоин такого роскошного подарка. В начале мужчина хотел бороться за свою комнату, но в итоге его планы серьёзно изменились, так как он решил отомстить Адееву и покинуть проект.Лёша сразу же пошёл на попятную и заявил, что Крис не трогал. Однако Ваня ему совершенно не верит и всё равно намеревается свершить задуманное, несмотря на угрозу привлечения полиции.