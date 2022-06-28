Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре
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Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре

Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре


Несколько месяцев назад издательство Gameloft анонсировало игру Disney Dreamlight Valley, которая должна выйти на всех актуальных игровых платформах в 2023 году. Но, как сразу при анонсе было сказано, подписчики Game Pass получат возможность раньше остальных начать играть в Disney Dreamlight Valley, в рамках раннего доступа.

Сегодня создатели проекта Disney Dreamlight Valley объявили дату выхода игры в ранний доступ — 6 сентября 2022 года. В этот день игра станет доступна подписчикам Game Pass и покупателям Founder’s Pack. Вместе с тем, разработчики опубликовали первый геймплей игры — его можно посмотреть ниже.

Disney Dreamlight Valley в 2023 году, когда поступит в полноценный релиз, станет условно-бесплатной игрой, о чем разработчики сообщают сразу. В Disney Dreamlight Valley игрокам предстоит создавать «деревни своей мечты от Disney и Pixar в нескольких уникальных биомах».


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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