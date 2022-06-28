Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей
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Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей

Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетейБлогер Стас Круглицкий заявил, что сегодня у него практически нет доходов

Популярный российский блогер Стас Круглицкий рассказал о том, как блокировки социальных сетей повлияли на его жизнь. Подробности того, как изменились его доходы после запрета Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и приостановки работы TikTok в стране, он раскрыл в интервью журналистке Катерине Гордеевой, запись их разговора доступна на YouTube.

Круглицкий заявил, что сегодня у него практически нет доходов. «По большому счету [после блокировки соцсетей] я лишился работы. В отличие от блогеров, у которых прокачаны другие площадки, например, YouTube, у меня, к сожалению, прокачаны были те площадки, которые сейчас закрыты, — это Instagram и TikTok. И по большому счету вся эта ситуация полностью вообще лишила меня денег, то есть новых денег», — признался блогер.

При этом Круглицкий отметил, что продолжает зарабатывать на продаже косметики собственного бренда «Какава Красота». Тем не менее, уточнил блогер, эти суммы не могут обеспечивать привычный уровень жизни. Он добавил, что пока не знает, как его работа будет складываться дальше.

11 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России. Причиной стало то, что компания Meta, которой принадлежит площадка, разрешила публиковать в соцсети в ряде стран призывы к насилию в отношении россиян. 21 марта Тверской суд Москвы запретил Instagram за экстремистскую деятельность.

6 марта стало известно о приостановке работы TikTok в России. Соответствующее решение соцсеть приняла из-за принятия в России закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям.

Стас Круглицкий — популярный блогер из Сыктывкара. Он прославился в Instagram и TikTok благодаря юмористическим видео, где он в образе девушки по имени Сантана высмеивает стереотипы о женщинах. На его аккаунт в Instagram сегодня подписано 1,8 миллиона человек, а на профиль в TikTok — почти 977 тысяч пользователей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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