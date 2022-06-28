Праздник букмекеров России отмечают 28 июня, а по народному календарю наступает день Фита
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Праздник букмекеров России отмечают 28 июня, а по народному календарю наступает день Фита

Праздник букмекеров России отмечают 28 июня, а по народному календарю наступает день Фита

Организаторы споров 28 июня отмечают свой профессиональный праздник День российского букмекера. По народному календарю наступает день Фита, когда церковь почитает святого Вита. История создания праздников и обычаи их проведения рассказывают о привычках людей.

Празднование Дня российского букмекера

 


Занятие букмекеров состоит в заключении пари между спорными сторонами. Оно распространено в сфере тотализаторов, которые долгое время считались незаконным родом деятельности. С 2015 года появился День российского букмекера, когда организаторы пари впервые его отметили.

Ставки в спорах принимаются на деньги. Поэтому, чем больше людей в мероприятии, крупнее выигрыш. Небольшую часть получает букмекер, а остальная сумма уходит выигравшей стороне. Ранее ставки делались практически только на лошадиных бегах. Таким же тотализатором можно назвать «Спортпрогноз», который являлся в советское время единственным официальным местом, где делались ставки в спорте.

Всегда существовал нелегальный рынок ставок. В нем не нужно предъявлять документы, регистрироваться, и платить налоги от дохода. Но есть и легальная работа букмекеров, которые получили в России с 2016 года разрешение на работу в интернете. Это дало право Роскомнадзору заблокировать все остальные букмекерские конторы, которые не захотели переходить на легальную основу.

На рынке каждый желающий может найти как законные, так и нелегальные сегменты. Ведущие букмекерские конторы могут быть в обоих форматах, поэтому право выбора остается за игроком.

Народный праздник день Фита 28 июня

 


По церковному календарю почитают память святого Вита, которого в народе стали называть проще – Фитом. Небольшие воспоминания о его жизни гласят, что он был сыном сенатора-язычника, но принял христианство. Имея большую смелость и веру в Христа, пошел изгонять демонов из императора Диоклетиана, который преследовал верующих. Но святой Вит был схвачен и предан жестокой смерти.

Почитают святого во всей Европе. У каждой страны есть свой особый обычай. Например, в Германии принято танцевать перед статуей святого, чтобы получить здоровье или избавиться от болезней. Такая традиция получила название «пляски святого Вита».

В древней Руси день Фита связан с окончанием посевных работ. Уже с этого дня никто не сеял, потому что говорили: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Нежелателен был и дождь в это время – он плохо влиял на созревание жита.

На Фита было замечено, что начинает хорошо набирать в росте овес. Поэтому нужно было следить за скотиной, которая могла зайти на поле и поесть свежей зелени. Но после этого могла сильно заболеть и даже погибнуть. Святому Фиту молились, чтобы он дал защиту для скотины от всякой болезни.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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