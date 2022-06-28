Представитель Джонни Деппа высказался о возвращении актера к роли Джека Воробья
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Представитель Джонни Деппа высказался о возвращении актера к роли Джека Воробья

Представитель Джонни Деппа высказался о возвращении актера к роли Джека ВоробьяПредставитель Джонни Деппа опроверг возвращение актера к роли Джека Воробья

Представитель Джонни Деппа высказался о возвращении актера к франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает E! News.

Представитель артиста опроверг информацию о том, что Депп вновь появится в роли Джека Воробья. Он назвал новости на эту тему выдумкой.

Сам актер также утверждал, что не планирует возвращаться к этой серии фильмов. По его словам, он не согласится на этот проект и в том случае, если Disney предложит ему 300 миллионов долларов.

Ранее в СМИ появилась информация, что он ведет переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов. По данным портала Poptopic, компания заинтересована в том, чтобы восстановить отношения с Деппом. Студия якобы связалась с актером еще до судебных разбирательств с его бывшей супругой Эмбер Херд.

Судебный процесс завершился 1 июня. Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой артистка назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке. В конечном счете присяжные встали на сторону Деппа.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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