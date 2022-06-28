Прохладиться и не простудиться: что нельзя делать в летнюю жару

Мало кто хорошо переносит летнюю жару. Поэтому нужно знать, что нельзя делать в такую погоду, чтобы не ухудшить свое состояние и не навредить здоровью. Пить больше воды, охлаждать воздух — все это кажется нормальным в жаркое лето, но с некоторыми оговорками.

Что не нужно делать в жару

В основном люди очень радуются приходу жары, ведь появляется шанс позагорать, прогуляться на свежем воздухе. Небольшие неудобства люди привыкли решать с помощью вентиляторов или кондиционеров, легкой одежды и прохладительных напитков. Однако часто совершаются ошибки, которые могут принести вред человеческому организму.

В том случае, если температура воздуха в помещении больше +35 градусов, на некоторое время лучше позабыть о вентиляторе, ведь применение такой техники может быть опасно для организма. Лопасти будут гонять горячий воздух, не охлаждая тело, а становясь провокатором обезвоживания организма. Это, в свою очередь, приведет к тепловому истощению.





Не стоит сильно нагружать себя тренировками в спортивном зале. Никто не утверждает, что нужно полностью отказаться от этого. Тренировки будут полезными в любую погоду, вопрос только в их интенсивности. При усиленных нагрузках происходит выработка эндогенного тепла, что приводит к перегреву организма.

Не нужно отказываться от медицинских препаратов. Жара является отличным временем для гипертоников. При высокой температуре сосуды расширяются, повышенное давление приходит в норму. Многие в это время прекращают пить таблетки. Однако препараты имеют накопительный эффект. Если сейчас вам хорошо, никто не знает, что будет позже, после отказа от таблеток.

Что нельзя делать в жару, чтобы не было плохо

Не стоит постоянно использовать кондиционер. Оптимальным вариантом считается температура около +22 градусов. Нельзя постоянно работать под кондиционером, чтобы не продуло и не началось воспаление легких. Правильно будет чередовать проветривание с работой кондиционера.





Отрицательные ионы в кондиционерах убивают электростатику в воздухе, увеличивая сопротивляемость организма. Однако кондиционер может плохо влиять на организм: появляется вялость, ощущение усталости, беспокоит мигрень. Это признаки, что пора выключить агрегат и открыть окно.

В жару хочется выпить или съесть что-то холодное, а вечером стать под прохладный душ, но всего должно быть в меру. Часто летом беспокоит ангина и другие недуги. Организм не может быстро перестроиться с жары на холод, увеличиваются шансы заболеть.

Иммунитет во время жары также может ослабнуть, как и в холод. Поэтому перед очередной порцией мороженого нужно немного охладиться. Вместо холодного душа лучше принять теплый, который тоже принесет облегчение.

Можно ли в жару пить алкоголь

Многие уверены, что от одного бокала пива ничего страшного не будет. Некоторые его даже за алкоголь не считают, но в жару такой напиток особенно опасен. Он усиливает работу почек, увеличивая мочеиспускание. В итоге человек теряет жидкость, а вместе с полезными электролитами уменьшается объем циркулирующей крови. Потому жажда становится еще сильнее.





В день нужно выпивать около двух литров обычной воды. Однако около 80% выпитого должно приходиться на период до пяти часов вечера. Остальные 20% можно выпить до 22:00. Ближе ко сну воду лучше не пить, чтобы не увеличивать нагрузку на почки и избежать отеков.

Не нужно много пить тем, у кого есть проблемы с сосудами и сердцем. Больному сердцу трудно работать, если организм перегружен жидкостью. В жару стоит контролировать ситуацию. Не должно быть жажды, но и налегать на воду сильно не стоит. Кроме того, нужно учитывать, что речь идет именно о воде, а не о кофе, чае и соках — они не могут восполнить запас влаги, поэтому организм принимает такие напитки, как еду.