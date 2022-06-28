Прошла гражданская панихида по Юрию Шатунову
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Прошла гражданская панихида по Юрию Шатунову

Прошла гражданская панихида по Юрию Шатунову

Недавно всех шокировало известие о смерти Юрия Шатунова. 48-летний артист скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. В тот день Юрий отдыхал с друзьями за городом, но к вечеру у него сильно запекло в груди. Чтобы не терять время, его привезли на личном автомобиле в районную поликлинику, где не оказалось аппаратуры для экстренной помощи, и уже оттуда отправили по скорой. Шатунов скончался прямо в машине, довезти до больницы его не успели.

Гражданская панихида проходила 26 июня с 10 до 15 часов. Жены, за здоровье которой сейчас сильно переживают родные, и детей на них не было, так как, по слухам, семья прилететь не успела (они живут в Германии). Артиста похоронят только 28 июня в закрытом формате, в присутствии самых близких людей. Его тело решено кремировать.

26 июня возле ритуального зала Троекуровского кладбища собрались сотни людей. Среди поклонников были как взрослые люди, которые застали пик творчества певца в 90-х годах, так и молодежь. В толпе слышались хиты Шатунова – «Белые розы», «Не бойся» и другие композиции. Играла музыка, люди подпевали. Очередь выстроилась огромная, поклонники все прибывали.



Ритуальный зал был декорирован сотнями белых роз. Букеты лежали у портрета, место для гроба было усыпано этими цветами, венки тоже преимущественно были из белых роз.

Оказалось, что Шатунов сам завещал, как распорядиться его телом после похорон. Юрия кремируют, часть праха будет захоронена на Троекуровском кладбище Москвы, а часть – увезет жена в Германию и предаст земле там.

«Я не хочу, чтобы меня хоронили», - как-то сказал Шатунов, - «не хочу, чтобы беспокоили тело».


Как рассказал концертный директор Юрия, у артиста не было никаких званий, а потому возникли серьезные проблемы с местом на Троекуровском кладбище. Куда бы ни обращались друзья, им везде отказывали. Поэтому пришлось покупать место за очень высокую стоимость (почти 4 млн. рублей), деньги собирали по родным и друзьям.

Знаменитые люди, хоть и скорбили в социальных сетях, но даже цветов не прислали, как говорит директор артиста. Был только венок от Игоря Крутого и корзина белых роз от Андрея Малахова.


Напомним, что у Юрия осталась молодая вдова Светлана и двое детей. Состояние женщины очень плачевное, 27 июня она вместе с наследниками прилетит в Москву, чтобы попрощаться с любимым супругом.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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