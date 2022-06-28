Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты

Вадим Карасев

Путин подписал закон, наделяющий президента РФ правом вводить финансовые спецмеры

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий отдельной законодательной нормой право главы государства вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент получил возможность запрещать проведение любых сделок или устанавливать для них специальное разрешение, в том числе по валютным операциям, изменять валюту обязательств по договорам, ставить требования к приобретению или отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов.

Спецмерой также может являться обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке страны, требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия). Отдельно президент получит право ввести запрет на открытие счетов и вкладов и проведение по ним операций, в том числе он может заморозить денежные средства или другое имущество любого резидента или нерезидента (группы резидентов или нерезидентов) России.

Часть этих полномочий президент может передавать правительству и Центральному банку. Госдума приняла закон в третьем чтении 8 июня, 22 июня его одобрил Совфед.



