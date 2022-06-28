Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию

Вадим Карасев

Путин поручил в внедрить в российские школы советников директоров по воспитанию

В российских школах в новом учебном году должны появиться советники директоров по воспитанию. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что в грядущем учебном году такие советники появятся в 45 регионах страны. С учебного года, начинающегося в 2023 году должность введут по всей России.

«Обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях», — говорится в поручении.

Доклад о проделанной работе правительство России должно предоставить до 1 сентября 2022 года, а далее — один раз в полгода.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2022 года во всех школах России введут программы патриотического воспитания. Также она напомнила, что с 2021 года в составе национального проекта «Образование» стартовал федеральный проект «Патриотическое воспитание».