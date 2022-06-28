Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию

Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию

Путин поручил внедрить в школы советников по воспитаниюПутин поручил в внедрить в российские школы советников директоров по воспитанию

В российских школах в новом учебном году должны появиться советники директоров по воспитанию. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что в грядущем учебном году такие советники появятся в 45 регионах страны. С учебного года, начинающегося в 2023 году должность введут по всей России.

«Обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях», — говорится в поручении.

Доклад о проделанной работе правительство России должно предоставить до 1 сентября 2022 года, а далее — один раз в полгода.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2022 года во всех школах России введут программы патриотического воспитания. Также она напомнила, что с 2021 года в составе национального проекта «Образование» стартовал федеральный проект «Патриотическое воспитание».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Марк Фейгин оспорил статус иноагента
Марк Фейгин оспорил статус иноагента
Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты
Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты
С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан
С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан
Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию
Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию
Народные средства, чтобы отстирать пятна от вишни, если порошок не справляется
Народные средства, чтобы отстирать пятна от вишни, если порошок не
"Вообще совесть потеряла": Дина Саева показала голый зад, снявшись без лифчика и трусов
"Вообще совесть потеряла": Дина Саева показала голый зад,
Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в сентябре
Показали геймплей Disney Dreamlight Valley — в Game Pass игра будет в
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.06.2022
Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum
Трейдер оценил перспективу движения котировок биткоина и Ethereum
Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция Тины
Канделаки с мужем и детьми попала в санкционный список США. Реакция
Катя Гордон опустила Ксению Собчак
Катя Гордон опустила Ксению Собчак
С Юрием Шатуновм прощаются, как с Элвисом Пресли
С Юрием Шатуновм прощаются, как с Элвисом Пресли

Топ на сегодня

Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья
Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч
WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT
WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали
10 очень редких психических расстройств, о которых многие не знали

Еще по теме

С нового учебного года в десяти регионах приступят к работе советники директоров школ по воспитанию
В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах
Cоветники директора по воспитанию войдут в число педработников