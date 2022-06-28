Редкая орхидея зацвела в Западной Австралии
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Редкая орхидея зацвела в Западной Австралии

Редкая орхидея зацвела в Западной Австралии

Сотрудники кемпинга Tozer's Bush Camp к северо-западу от города Бремер-Бей в Западной Австралии заметили цветущую орхидею Thelymitra variegata, известную также под названием «Царица Савская». Этот вид считается одной из самых редких и малоизученных орхидей Австралии, он встречается лишь на нескольких небольших территориях на юге штата Западная Австралия. Цветет растение раз в 7–10 лет. О цветении сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.

Орхидея была впервые официально описана в 1840 году английским ботаником и знатоком орхидей Джоном Линдли, который дал ей название Macdonaldia variegata и опубликовал описание в «Очерке растительности колонии Сван-ривер». В 1865 году немецкий географ и ботаник Фердинанд фон Мюллер, работавший в Австралии, изменил название вида на Thelymitra variegata и опубликовал описание растения в труде «Фрагменты фитогеографии Австралии».

Цветы орхидеи, которых может быть до пяти на одном стебле, впечатляют сочетанием ярких оттенков фиолетового, синего и желтого. Узор, образуемый темными пятнами на лепестках орхидеи, уникален для каждого экземпляра. Ботаник Кевин Тиле (Kevin Thiele) рассказывает, что это качество обусловлено стратегией размножения данного вида. Если большинство цветковых растений, опыляемых насекомыми, предлагают своим опылителям вознаграждение, например сладкий нектар, то орхидеи рода Thelymitra, к которому относится «Царица Савская», ничем не вознаграждают насекомых. Они просто имитируют цветы семейств лилейных или гудениев, чтобы обманом завлечь к себе насекомого-опылителя. Но насекомые способны запоминать вид цветов, где они не получили угощения, поэтому, чтобы не лишиться опылителей, орхидеи должны видоизменять свою окраску.

Это свойство рода затрудняет работу ботаников, которые должны определять виды орхидей, но одновременно привлекает многочисленных любителей цветов и фотографов-натуралистов, которые со всего мира приезжают в Западную Австралию, чтобы полюбоваться «Царицей Савской» и ее родственниками.

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По материалам: polit.ru

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