Регина Тодоренко тайно родила во второй раз
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Регина Тодоренко тайно родила во второй раз

Регина Тодоренко тайно родила во второй раз
Стало известно, кого родила ведущая Регина Тодоренко. Телеведущая многим знакома по шоу «Орел и решка». А в юности она также участвовала в украинской «Фабрике звезд». За последние несколько лет Регина стала популярна. Она ведет свой блог и является членом жюри в шоу «Маска». Телеведущая уже четыре года счастлива в браке с Владом Топаловым. У них подрастает сын Михаил, которому три годика. А в этом году звезда объявила о второй беременности. Еще во время съемок «Маски» Регина демонстрировала округлившийся живот, а Филипп Киркоров шутил, что родит она в его день рождения. Но радостное событие произошло позже.
О том, что Тодоренко во второй раз стала мамой «СтарХиту» подтвердили в окружении самой телеведущей и ее мужа Влада Топалова. По словам близких, у звезд родилась дочка. Поклонники поздравили Регину с пополнением в семье. Многим не терпится увидеть личико малышки. Напомним, что роман Влада и Регины развивался стремительно. Они сначала скрывали отношения, а вот помолвка и свадьба случились, когда звезда уже была беременная первым ребенком. Певец признавался, что возлюбленная подарила ему новую жизнь. К слову, порой они даже поют на одной сцене.    
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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