Регину Тодоренко раскритиковал Макс Барских
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Регину Тодоренко раскритиковал Макс Барских

Регину Тодоренко раскритиковал Макс Барских
Отступник не понимает, почему ведущая Регина Тодоренко живет и работает в России. На фоне известных событий Макс Барских высказался в адрес Регины Тодоренко. Сам артист не раз в весьма едких выражениях отзывался о некоторых артистах отечественной эстрады. Так, к примеру, поп-певец не поладил с рэпером Тимати. Барских заявлял, что больше не приедет с концертами в Россию, заявив, что своим успехом и популярностью он обязан вовсе не российской публике. Такие слова привлекли внимание Тимати, который посчитал, что Барских просто напросто плюнул на своих поклонников.
В недавнем интервью для одного из YouTube-шоу поп-певец разоткровенничался и о Регине Тодоренко. По словам артиста, происходящее наглядно показало, кто есть кто. «Что касается Регины Тодоренко, то ее можно понять — у нее муж... здесь построены жизнь и карьера. Но лично я скажу, что мне все равно на деньги... Лично для меня она — большое разочарование. Могу пожелать ей только успехов и удачи», — заявил Барских.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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