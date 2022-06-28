Россия предупредила НАТО о мясорубке при попытке забрать Калининград
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Россия предупредила НАТО о мясорубке при попытке забрать Калининград

Россия предупредила НАТО о мясорубке при попытке забрать КалининградСенатор Джабаров предупредил, что попытки НАТО забрать Калининград обернутся «мясорубкой»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что любые попытки НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой». Об этом сообщает РБК.

По его словам, любая попытка «отторгнуть» от России Калининград закончится военным столкновением. «Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — заявил он.

Джабаров понадеялся на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. Он отметил, что Евросоюз уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.

«Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», — сказал он.

В понедельник, 27 июня, бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. При этом Гулбин считает, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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