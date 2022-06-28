Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград

Вадим Карасев

Сенатор Джабаров заявил, что попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся «мясорубкой»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой». Об этом сообщает РБК.

Джабаров понадеялся на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. Он отметил, что Евросоюз уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.

«Первый шаг по отсечению Калининграда»

27 июня бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

По словам экс-глава МВД, «русским был послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг».

При этом Гулбин считает, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Он выразил мнение, что президент США Джо Байден должен был из-за начала спецоперации на Украине обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Прекращение транзита

Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Алиханов отметил, что под санкции подпадает большой перечень товаров. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Как пояснил губернатор, литовская железная дорога пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии. Он подчеркнул, что власти региона также ждут разъяснений касательно сложившейся ситуации. На данный момент ведутся консультации с Министерством иностранных дел и федеральными властями.

Реакция России

В России Литву обвинили в нарушении международного права и потребовали снять запрет. Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, своими действиями Литва нарушила сразу несколько международно-правовых актов, касающихся не только ее собственных обязательств, но и обязательств Евросоюза.

Он напомнил, что Литва обязалась обеспечивать свободный транзит товаров через свою территорию в соответствии с соглашением о партнерстве от 24 июня 1994 года и добавил, что свобода транзита — «один из краеугольных принципов» Всемирной торговой организации (ВТО). Косачев уточнил, что данный принцип закреплен и в предшествующих соглашениях, в том числе в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года, а также в соглашениях по дорожным перевозкам.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Литва, входящая в группу стран с критическим уровнем нищеты, «в очередной раз выстрелила себе в ногу». Она отметила, что Россия введет ответные меры, которые «бумерангом вернутся в страны Прибалтики».