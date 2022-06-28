Российская промышленность столкнулась с риском «кодового кризиса»
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Российская промышленность столкнулась с риском «кодового кризиса»

Российская промышленность столкнулась с риском «кодового кризиса»Bloomberg: промышленность России сталкивается с рисками из-за отсутствия зарубежного ПО

На фоне ухода иностранных IT-компаний из России промышленность, в значительной мере полагающаяся на зарубежное программное обеспечение (ПО), сталкивается с серьезным риском «кодового кризиса», пишет Bloomberg.

Международные санкции и общественное давление заставляют сворачивать свою деятельность в стране машиностроительные предприятия — от Siemens до SMS Group — и отсутствие их программ, возможно, будет ощутимо больше, чем отсутствие их оборудования. Поиски ПО, необходимого на производстве, становятся серьезной проблемой, которая может затормозить развитие промышленности, отмечает аналитик отраслевой консалтинговой компании IDC Елена Семеновская.

Зарубежное ПО часто «встроено» в промышленное оборудование и необходимо для контроля высокоточных процессов. Его производители внимательно следят за судьбой своей интеллектуальной собственности и не дают клиентам доступа к коду, который нужен для управления их заводами, отмечает директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев.

Так, сталелитейная отрасль вложила весьма значительные средства в закупку оборудования у таких компаний, как Siemens, чтобы нарастить свою эффективность. По словам Дунаева, у других секторов схожие проблемы: многие процессы на современных предприятиях контролируются с помощью программ.

Уход западных компаний становится вызовом и для нефтяной и газовой индустрий, где на российское ПО приходит лишь 5-10 процентов необходимых инструментов, говорил замминистра энергетики Павел Сорокин. Проблемы могут появиться и в пищевой промышленности, например, на работу импортных систем полагаются мясоперерабатывающие заводы «Русагро».

Сложности испытывает не только производство: из-за решения SAP и Microsoft в будущем свернуть сотрудничество с российскими компаниями бизнес и государственные сервисы могут столкнуться с рисками с точки зрения безопасности.

При этом в России начал расти спрос на собственное ПО — тенденция фиксировалась уже в марте, через несколько недель после начала военной операции Москвы на Украине, повлекшей за собой санкции и уход иностранного бизнеса. Эксперты отмечали, что интерес вырос в несколько раз, однако заменить Oracle, Microsoft и SAP будет тяжело, особенно в тех областях, где российских разработок нет.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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