С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан
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С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан

С 30 июня по 2 июля в Нукутском районе пройдет праздник Сур-Харбан

В поселке Новонукутский пройдет областной национальный культурно-спортивный праздник Сур-Харбан. Он продлится три дня: 30 июня, 1 и 2 июля. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщают организаторы праздника.

2022 год объявили Годом культурного наследия народов России. Эта тема найдет отражение в мероприятиях праздника. 1 июля на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена» пройдет театрализованное открытие праздника «Мы единое целое». Там примут участие фольклорные, вокальные и хореографические коллективы районов Усть-Ордынского Бурятского округа. В этот же день зрители смогут увидеть областной конкурс театрализованных концертных программ «В семье единой!», концерт Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Всего в театрализованном открытии примут участие 350 человек. Ежегодно Сур-Харбан посещают от двух до трех тысяч человек.

В этом году формат проведения Сур-Харбана традиционный, но впервые в команде борцов будет судья-секундант — засул. В финальных схватках по весовым категориям, в полуфинальных и финальных схватках абсолютного первенства он будет исполнять своеобразный напев «соло». В нем засул прославляет своего спортсмена, называя его имя и место рождения. Также впервые в зачет культурной программы праздника будут внесены итоги бурятской игры в кости «шагай наадан». Участники соревнований по национальным видам спорта должны быть в традиционной одежде.

Спортивная программа будет представлена десятью видами спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки. Участие в Сур-Харбане примут восемь команд из шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа, Свирска и Ольхонского района.


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По материалам: irk

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